女優の鈴木杏樹（54）が19日までにインスタグラムを更新。ストーリーズで、昨年10月に74歳で死去した谷村新司さんをしのんだ。鈴木は18日、親交のあった谷村さんの追悼コンサート「アリスコンサート2024 ALICE FOREVER〜アリガトウ〜」が開催された日本武道館を訪れた写真をアップ。ボーカル＆ギター堀内孝雄（74）とドラマー矢沢透（75）のパフォーマンスと、生前の谷村さんの歌声と映像をシンクロさせたステージを鑑賞し「素晴