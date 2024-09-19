１９日、新潟地方気象台は大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報を発表しました。（１９日午前１１時５７分発表）気象台によりますと前線の影響などにより県内は２０日にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、所により雷を伴った断続的に激しい雨が降ったり、大雨となる所がある見込みです。その後も前線の影響を受けやすく、２１日から２２日も雨が強まり警報級の大雨となる可能性があるということです。 雨の予想 １９日に