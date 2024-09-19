ルートインジャパンは、「ホテルルートイン砺波インター」を8月29日に開業した。建物は地上8階建てで、客室はシングルやツインなど計9タイプ175室を擁する。無料の朝食はレストラン「NAGOMI」にて午前6時半から9時まで提供する。館内には、天然温泉大浴場「旅人の湯」やコインランドリーなどを有する。アクセスは、JR城端線砺波駅から徒歩11分、北陸自動車道砺波インターチェンジ（IC）から車で約3分。