東急電鉄は、「Q SKIP 乗り放題乗車券 半額キャンペーン」を8月30日から9月30日まで実施する。Q SKIPは、東急が導入しているチケットレス乗車サービス。現在は、事前に購入したQRコード乗車券やクレジットカードのタッチ機能（後払い）により乗車できる。対象商品は、東急線ワンデーパスが370円（通常740円）、東急線・東急バス一日乗り放題パスが520円（同1,040円）、東急線トライアングルパスが225円（同450円）、池上線・東急多