セイコーウオッチは、10月1日から、セイコーブランドの腕時計（ストップウオッチに関しては、従来どおり保証期間は1年間）の保証期間を、全世界で購入日から3年間に延長する。10月1日以降は、保証期間が3年間の保証カードを発行する。なお、7月1日から9月30日までの期間に購入した人にも、購入日から3年間の保証を適用する。全世界のセイコー正規販売店で購入した商品が対象となっている。保証の対象は、従来同様、時計本体（ムー