岸田文雄総理は能登半島地震の被災地、石川県輪島市を19日訪れ、伝統工芸のなりわい再建に向け、引き続き国が主体となり環境整備をはかっていく考えを示しました。岸田総理は午前10時半過ぎに輪島市に到着しました。被災地の訪問は7月に続いて4回目です。岸田総理は、元日の地震で大規模な火災に見舞われた観光名所・朝市通り周辺で、輪島市の坂口茂市長から公費解体の進捗状況について説明を受けました。輪島市・坂口茂市長「がれ