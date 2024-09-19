このお話は著者・山野しらすさんが知人の実体験を再構成したお話です。主人公・しおりは幼いころから「放置子」として過ごし、両親からの愛情を知らずに育ちました。母は毎晩のように不倫相手と出歩き、しおりも連れまわされます。ところが、今回はスーパーで待っているようにと告げられ…。山野しらす・放置子漫画(@yama_shira)さんのブログで掲載中の漫画作品『私が放置子だった頃の話』第12話をごらんください。