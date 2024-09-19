俳優の松田翔太（39）が18日、自身のインスタグラムを更新。カルチャーマガジン『Silver』25号からのカットを公開した。【写真】思考止まるほどのカッコよさ…松田翔太の爆イケ髭ショット松田は、イタリアの高級スポーツカジュアルブランド『Stone Island』のアイテムを着用し、髭を生やした写真を投稿。ファンからは「歳を重ねて更にカッコいい」「かっこよすぎる」「私の中で松田翔太さんが美男子ですが、髭生やしても更に