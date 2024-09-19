ヤングなでしこの10番が躍動した。狩野倫久監督が率いるU-20日本女子代表は現地９月18日、コロンビアで開催されているU-20女子ワールドカップの準決勝でオランダと対戦。２−０で勝利した。前半から試合を優位に進めるも、なかなかゴールを奪えずにいた日本。だが55分、鮮やかなボレーで待望の先制点を奪った松窪真心が、83分には縦パスに抜け出し、冷静なフィニッシュでネットを揺らした。試合後のフラッシュインタビュー