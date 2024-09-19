ソフトバンクは、「iPhone 15 Plus/Pro/Pro Max」について、利用できる端末購入プログラムを、「新トクするサポート」プレミアムからスタンダードに変更した。iPhone 15シリーズは、すべてのラインアップがスタンダードで購入できる。 「新トクするサポート」は、分割払いで購入後一定期間後に端末を返却すると、残りの支払いが不要になる端末購入プログラム。スタンダードでは、48回