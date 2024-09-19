俳優・モデルの川津明日香（24）が18日、自身のインスタグラムを更新。美尻のぞくランジェリー姿を公開した。【写真】】「これはたまりません！」美ヒップのぞくランジェリー姿の川津明日香『週刊プレイボーイ』40＆41合併号（発売中／集英社）のグラビアに登場する川津は、同号でのアザーカットをアップ。ペールカラーのランジェリーをまとった幻想的な雰囲気の1枚で、美ヒップをチラ見せ。スレンダーな色白ボディを輝かせて