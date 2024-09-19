東北新幹線「はやぶさ・こまち6号」が、宮城県の古川駅と仙台駅との間で、車両の連結部分が外れたため、東北新幹線は東京と新青森の間の上下線で運転を見合わせていますが、JR東日本によりますと、午後1時頃に全線で運転を再開する見込みだということです。