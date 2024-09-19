かつてデポルティーボ・ラ・コルーニャやバルセロナでプレーした選手ダゴベルト・モルのトレーニング映像が話題になっているようだ。ダゴベルト・モルは1927年7月にウルグアイのモンテビデオで生まれ、コパ・アメリカでのプレーがきっかけとなって1949年にデポルティーボ・ラ・コルーニャへと加入したストライカー。1949-50シーズンにはデポルティーボ初のリーガ2位という歴史的な成績の立役者となり、1954年にバルセロナへと移籍