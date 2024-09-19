国会ではけさ、立憲民主党や日本維新の会など野党4党の国対委員長が会談しました。10月1日に召集される見通しの臨時国会で、予算委員会の開催や、派閥の裏金事件をめぐる政治倫理審査会の再開、旧統一教会と自民党の関係について再調査を行うよう、自民党に求める方針で一致しました。24日に行われる予定の衆参の議院運営委員会で提案することにしています。