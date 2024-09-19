YouTubeは、今後YouTubeに導入される新機能を発表した。米国時間18日に開催されたMade on YouTubeで発表されたもので、日本での導入が未定の機能も含まれる。 動画生成モデル「Veo」の導入 Google DeepMindの最も高性能な動画生成モデルである「Veo」がYouTube ショートに導入される。 また、Veoを利用して、独立した6秒の動画クリップをショート動画用に生成できるようになる。たとえば撮影した映像