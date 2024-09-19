１９日未明、福山市内で住宅などが焼ける火事があり、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。火事があったのは福山市北本庄の住宅です。消防によると午前２時前、「建物が燃えている」と通報が相次ぎました。■近所の住民「パチパチという音が聞こえて助けてという声が聞こえた」消防車７台が出て、火は約３時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅１棟を全焼。隣接する住宅なども焼きました。焼け跡からは男性１人の遺