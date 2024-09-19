注目される日本銀行の金融政策決定会合、その焦点について、高見記者の報告です。2日間にわたる会合、焦点は利上げに向けて、どのようなシグナルを発信するかです。前回、7月末の会合で利上げをした日銀。しかし、その直後のことでした。5日間で円高が10円以上も進み、株価は“令和のブラックマンデー”とも言われた過去最大の下落、そして上昇を記録。市場が利上げを“サプライズ”と受け止めたことも大波乱の一因とされたなか、