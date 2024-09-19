伊豆諸島にある海底火山「須美寿島」の周辺で、海水が変色しているのが確認されました。気象庁は海底噴火の可能性があるとして噴火警報を発表して警戒を呼びかけています。18日に海上保安庁が実施した上空からの観測によりますと、須美寿島の北岸から北西およそ1800メートルにかけて、海水が変色しているのが確認されたということです。須美寿島周辺の海水の変色は今年7月にも確認されています。気象庁は今後、海底噴火が発生する