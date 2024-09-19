メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手が、マーリンズ戦に先発出場。50本塁打・50盗塁に一歩、近付きました。前人未到の大台、50本塁打・50盗塁まで、あとホームラン2本、盗塁2つと迫る大谷は第1打席。ヒットで出塁すると、49個目となる盗塁に成功。さらに相手のエラーの間に3塁まで進む快足を見せます。第4打席には痛烈な当たりも、ライトライナー。ホームランは出ませんでしたが、盗塁1つを決めた大谷。大記録へ