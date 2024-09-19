走行中に車両の連結部分が外れるトラブルが起きた東北新幹線は、「はやぶさ・こまち6号」は19日正午前に「はやぶさ」を仙台駅に移動させ始めました。到着後に乗客を降ろすということです。「こまち」も仙台駅に移動させるということです。また、JR東日本は現在、全線で運転を見合わせている東北新幹線の運転再開は午後1時を見込んでいるとしています。