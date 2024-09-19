パリ五輪の新競技として話題の「ブレイキン」をテーマにした映画『ザ・ブレイキン』。この映画のオーディションで見事に出演権を勝ち取り、劇中では「TEAM JAPAN」として登場したNARUMI（福島梨絵）とAYUMI（福島あゆみ）が、9月18日、東京都内で行われた舞台挨拶に登壇した。イギリスで制作されたこの映画は、世界トップレベルのブレイカーたちが集まる大会を舞台に、世界一を目指す兄弟の奮闘と絆を描いた感動のストーリー。B-Gi