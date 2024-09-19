経済学者の高橋洋一氏が１９日までに自身のユーチューブチャンネルを更新し、自民党総裁選（２７日投開票）でトップ争いを繰り広げる石破茂元幹事長、小泉進次郎元環境相、高市早苗経済安保相の政策をジャッジした。石破氏は「ねばならない」が口癖でねばねば論法と呼ばれているという。最終的には「しっかり議論しなきゃいけない」が結論となり高橋氏は「答えがよくわからない」と苦笑い。一方で金融所得課税、利上げについて