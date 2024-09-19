日清オイリオグループは9月20日から、「日清MCTオイル」の新CM「脂肪燃SHOW」篇を全国で放映を開始する。小芝風花さんとドラえもんが共演するCMの第5弾となる。2024年秋にリニューアルした「日清MCTオイルHC」の新たな魅力を、「脂肪燃焼」の「焼」と演劇やマジックなどの「SHOW」をかけた「脂肪燃SHOW」のフレーズとともに「SHOW仕立ての映像で伝えている」(同社)。新CMは、毎日食事にかけるだけで「BMIが高めの方の日常活動時の