４年ぶりのワールドシリーズ制覇を目指すドジャースが危機的状況に追い込まれている。敵地マイアミで１８日（日本時間１９日）に行われたマーリンズ戦は３本塁打が飛び出すなど８―４で勝利。３連戦を１勝１敗とし、２位・パドレスとの３・５ゲーム差を維持した。首位のまま残り１０試合となり、地区優勝に向けては前進したが、シーズンの大詰め、そして来月に控えるポストシーズン（ＰＳ）に向けては不安が山積している。こ