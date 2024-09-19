第76回（2024年）エミー賞は、ドラマシリーズ部門でが最高栄誉の作品賞を含む最多18部門を受賞。これは、エミー賞の歴史史上最も多い受賞数であり、まさに「SHOGUN 将軍」は天下を獲った。 真田広之が主演男優賞に、アンナ・サワイが主演女優賞に、それぞれ日本人初として見事輝いたが、助演男優賞ノミネートの浅野忠信と、同じく平岳大は惜しくも賞を逃した。この賞は「ザ・モーニングショー