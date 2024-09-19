「SUPERGIRL/スーパーガール」の主演で知られるメリッサ・ブノワが、『スクリーム』シリーズのケヴィン・ウィリアムソンによる新作ドラマ「The Waterfront（原題）」に出演することがわかった。米が伝えている。 本作は、実話に基づく全8話のクライムドラマ。問題を抱えたバックリー家が、崩壊寸前のノースカロライナ州の漁業帝国を守ろうとする中で、次第に危険な手段に手を染めてい