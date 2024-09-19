「人生下剋上オーディション」(毎週水曜 深夜3時20分〜)。アイドルグループ・LINKL PLANET、新体制メンバーの座を賭けたオーディション番組！【動画】アイドルの座をかけた過酷な合宿！人気メンバーが陥落!? 選抜されたのは…「人生下剋上オーディション」は、アイドルグループ・LINKL PLANET(通称・リンプラ)の現メンバーと、全国各地のオーディションを勝ち抜いた新メンバー候補生たちとの生き残りをかけた戦い。現メンバーは脱