米韓プロ野球の大記録達成可否に韓国メディアが注目している。 韓国メディア「トレンド新聞」（ウェブ版）は2024年9月19日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手（30）と、韓国プロ野球（KBO）KIAタイガースに所属するキム・ドヨン内野手（20）の特集記事を公開した。「大谷の歴史的な挑戦は大リーグの最大の関心事だ」 前人未到の50本塁打、50盗塁を目指す大谷は19日のマーリンズ戦に「1番・DH」で出場。第