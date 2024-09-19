【サンリオキャラクターズ ちょこぴょんマスコット】 9月第3週より順次発売 価格：1回300円 バンダイ ベンダー事業部は、ガシャポン新フィギュアシリーズ「ちょこぴょんマスコット」の第1弾として、「サンリオキャラクターズ ちょこぴょんマスコット」を9月第3週より全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、