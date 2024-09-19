【【推しの子】有馬かな 猫メイドver.】 2025年5月 発売予定 受注受付開始：9月19日12時 価格：21,450円 ユニオンクリエイティブは、フィギュア「【推しの子】有馬かな 猫メイドver.」の受注受付を9月19日12時より開始した。発売は2025年5月を予定し、価格は21,450円。 TVアニメ「【推しの子】」より有馬かなが猫メイド姿でフィギュ