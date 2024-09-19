西日本を中心に全国の窯元で作られた陶磁器を展示・販売する「西日本陶磁器フェスタ」が、19日から北九州市で開かれています。 ことしで46回目を迎えた「西日本陶磁器フェスタ」では、佐賀県の有田焼や長崎県の波佐見焼など、西日本を中心に全国の185の窯元で作られた、およそ5万点の陶磁器などが展示・販売されています。 会場には能登半島地震の被災地、石川県から輪島塗を製造・販売する会社や、九谷焼の作家が出展するコ&#