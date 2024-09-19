◆米大リーグマーリンズ４―８ドジャース（１８日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドジャーズ・大谷翔平投手（３０）の今季４９個目の盗塁は、相手バッテリーの「秘策」をかいくぐって成功させたものだった。試合後、マーリンズの先発左腕・ウェザーズは、初回に許した大谷の二盗を振り返り、「キャリアで初めてスライドステップ（クイック）で投げた。あのパワーとスピードは、見たことがない」と、脱帽した。初