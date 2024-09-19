週末にかけて秋雨前線が活発化。東北や北陸を中心に警報級の大雨となる恐れがあります。大雨災害に対する備えを早めに済ませてください。今朝は新潟県内で記録的な大雨今後も雨量増加の恐れ秋雨前線の活動が活発になっています。今朝は新潟県内で記録的な大雨となった所があります。1時間雨量は、上越市大潟54.5ミリ(観測史上1位)、糸魚川市50.5ミリ(9月の観測史上1位)、魚沼市小出34.5ミリ(9月の観測史上1位)など。北陸では今日