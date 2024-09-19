俳優でシンガー・ソングライターとしても活動する藤原大祐が、１９日に初フルアルバム「ｐｏｃｋｅｔｂｅａｔｓ」（１０月２日発売）の収録曲から新曲「ＬｕｃｋｙＤａｎｃｅ」を先行配信した。同曲は、聴けば思わず自然と踊りたくなるようなダンスナンバー。ポケモンアニメ「ＰＯＫＥＴＯＯＮ」の新シリーズ（１０月２３日午後６時公開予定）のタイアップソングに決まった。同作は各作品ごとに１匹のポケモンにスポット