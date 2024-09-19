俳優の大沢たかおが19日までに自身のインスタグラムを更新。スーツ姿で抜群のスタイルを披露した。【写真あり】大沢たかお、スーツ姿で見せた“抜群スタイル”にファン驚き「ダビデ像かと思うぐらい」「「王綺将軍とのギャップ…」大沢は絵文字の投稿とともに、全身ネイビーのスーツを身にまとい、撮影の合間に椅子に腰掛けた姿や全身ショットなどを公開した。大沢といえば映画『キングダム』シリーズ出演にあたり、過酷なト