小田急SCディベロップメントは19日、同社が運営する新宿駅直結の商業施設「新宿ミロード」を来年3月16日をもって閉館すると発表した。【写真】1984年「新宿ミロード」開業当時のモノクロ写真1984年の開業から40周年となる同施設。20代の女性をターゲットにしたファッションフロアやレストランフロアなど約100店の専門店から構成されている。同施設は特設サイトを設け、フィナーレムービー「Good bye Movie」を公開。「好きに