開放的な沿海都市、より多くの多国籍企業を引き寄せる中国天津市天津市西青区中北鎮にあるイケアストア。（8月3日撮影、天津＝新華社配信）【新華社天津9月19日】スウェーデンの世界的な家具・インテリア小売企業イケア（IKEA）は2012年、中国天津に進出し、19年に2号店をオープン、23年末には中国市場で最大の全品目顧客配送センターを設立し、10年余りの時間をかけて天津での投資の「三段跳び」を成し遂げた。同社の24年会