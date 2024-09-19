【AFP＝時事】ロシア西部クルスク（Kursk）州でウクライナが占領地域に設置した軍事行政当局のオレクシー・ドミトラシェフスキー（Oleksiy Dmytrashkivsky）報道官は18日、同地域の奪還を目指すロシア側の反転攻勢を「阻止」したと発表した。ウクライナは8月6日、クルスク州に奇襲攻撃を仕掛け、広範囲を制圧。ロシアは今月、複数の集落を奪還したと発表していた。ドミトラシェフスキー報道官はAFPに対し、「彼ら（ロシア軍）