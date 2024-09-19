立憲民主党の安住淳国対委員長は19日、自民党の裏金問題を受けて衆参両院に設置された政治改革特別委員会について、自民側から廃止を打診されたと明らかにし、「断固拒否する」と強く反発した。国会内で野党各党との会合後、記者団に語った。旧統一教会との「関係断絶」調査総裁選9候補が無回答全国弁連特別委は与野党の合意により、4月に衆院の政治倫理・公選法改正特別委員会（倫選特）、参院は政治倫理・選挙制度特別委