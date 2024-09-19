「出産して退院の翌日、息子に白菜の服着せてたら、ひいおばあちゃんが朝収穫してきた特大白菜持ってきた」【写真全景】巨大な白菜と赤ちゃんが並ぶ様子を見るこんなポストをされたのは、もみじさん（@akkaagnue）。巨大な白菜と赤ちゃんが並んだツーショット写真です。白菜は赤ちゃんの大きさとほぼ同じで、そのサイズ感について驚きの声が相次ぎました。「サイズ感がたまらなく可愛いです」「お子さんより白菜が大きいのは、びっ