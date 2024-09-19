１９日未明、福山市で住宅が全焼する火事があり１人が死亡しました。５０代の男性と連絡が取れていません。 午前２時ごろ、福山市北本庄で付近の人から「建物が燃えている」と消防に通報が相次ぎました。 警察と消防によりますと火は隣接する住宅や倉庫にも延焼して約３時間後に消し止められましたが、木造平屋建て住宅が全焼し焼け跡から１人の遺体が見つかりました。 「火がシューっといってドーンと大きな音がし