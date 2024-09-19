兵庫県の斎藤元彦知事がパワハラ疑惑などを告発された問題で、１９日午後にも県議会で不信任案が提出され可決される見込みです。兵庫県議会の本会議は１９日午前１１時に始まり、知事は冒頭、今回の問題で県政を混乱させたことについて謝罪しました。（斎藤元彦知事）「私の言動や県の対応に対して厳しいご指摘をいただいております。多くの県民の皆さまにご心配をおかけしていること、心よりおわび申し上げます」知事への