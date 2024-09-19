JR東日本は19日、午前8時過ぎから東京〜新青森間の上下線で運転見合わせが続いている東北新幹線について、午後1時頃の運転再開を見込んでいると発表した。ＪＲ東日本によると、19日午前8時7分ごろ、東北新幹線はやぶさ・こまち６号が古川〜仙台駅間で連結している車両が分割して停車した。走行中に分離したとみられている。乗客が撮影した画像を見ると、線路上に止まった車両の連結部分が外れているのが確認でき、車内には「走行中