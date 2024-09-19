古川―仙台間で走行中に車両の連結が外れ、緊急停車した東北新幹線「はやぶさ・こまち6号」のはやぶさの車両（左）＝19日午前11時23分、宮城県大崎市（共同通信社ヘリから）連結走行が人気の新幹線は二つに分離した状態で線路上に突然止まった。19日朝、宮城県大崎市の山あいを走行中に起きた東北新幹線はやぶさ・こまち6号の緊急停止トラブル。異例の事態に、取り残された約320人の乗客からは「こんなことは初めて」と驚きの声