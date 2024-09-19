熊本市中央区の辛島公園北側の道路で実施した、歩行者天国の実証実験結果が公表されました。 【写真を見る】辛島公園北側 “歩行者天国”の実証実験結果は「滞在時間増加」一方で渋滞も今後の対策・方針は？熊本・中央区 この実証実験は、熊本市が去年（2023年）10月から半年間、辛島公園北側の道路を歩行者天国にしたもので、公園や隣接する花畑広場との一体利用の効果や交通への影響を調べました。 その結果、花畑広場