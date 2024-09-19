19日の新潟県内は所により非常に激しい雨が降っていて、新潟地方気象台は上・中越で夕方まで土砂災害などに警戒するよう呼びかけています。大気の状態が非常に不安定となり、所により非常に激しい雨が降っている県内。上越市大潟では19日朝、観測史上最大となる1時間に54.5ミリの雨が降りました。この大雨により土砂災害の危険度が高まっているとして、長岡市・柏崎市・刈羽村に土砂災害警戒情報が発表されています。交通への影響