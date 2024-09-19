米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）本部＝１６日、米ワシントンＤＣ/Mandel Ngan/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は1８日、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を開き、政策金利を０．５％引き下げると発表した。２０２０年３月以来の利下げとなる。思い切った措置ではあるものの、今回の下げ幅は事前の予想の範囲内でもあった。利下げにより、住宅ローンからクレジットカードまであらゆる借り入れコストの低