多数のポケベル型の通信機器が一斉に爆発したレバノンで、今度は無線機の爆発が相次ぎました。これまでに20人が死亡、450人以上がケガをしています。18日にレバノン南部での葬儀の最中に撮影された映像には、爆発音が響き、男性が倒れ込む様子が映っていました。レバノンではこの前日に武装組織ヒズボラが使うポケベルが一斉に爆発し、多数の死傷者がでましたが、今度は無線機が相次いで爆発しました。現地メディアなどによります