[ワシントン １８日 ロイター] - バイデン米大統領は２３日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のムハンマド大統領をホワイトハウスに迎え、パレスチナ自治区ガザでの戦争やスーダン問題、責任ある人工知能（ＡＩ）開発などについて広く協議する。ホワイトハウスのカービー報道官は、ＵＡＥの大統領として初の訪米になると述べるとともに、ハリス副大統領もムハンマド氏と個別に会談すると明らかにした。米国は、ＵＡＥや他の中東諸