サッカーのＵ２０（２０歳以下）女子ワールドカップ（Ｗ杯）コロンビア大会は１８日、カリで準決勝が行われ、日本はオランダに２―０で勝ち、３大会連続で決勝に進んだ。後半に松窪（ノースカロライナ・カレッジ）が２得点を挙げる活躍。日本は２大会ぶりの優勝を目指し、２２日の決勝で北朝鮮と対戦する。